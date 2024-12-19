Правительство упростило смену места службы для солдат, сержантов и старшин: что изменилось

Правительство Украины упростило смену места службы для солдат, сержантов и старшин. Теперь в распоряжении на перевод не будет указываться должность военнослужащего. Как указали в Министерстве обороны, это устранит потенциальную возможность злоупотреблений со стороны воинских частей, сообщает УНН.

Детали

Как указали в Министерстве обороны, отныне при смене места службы в распоряжении на перевод не будет указываться должность военнослужащего. Будут указываться только его имя, звание, номер части и номер налогоплательщика.

Как отметили в Министерстве обороны, именно указание должности позволяло воинским частям в отдельных случаях создавать препятствия для перевода.

Например, военнослужащего переводили на другую должность в пределах части. Это позволяло отказать в смене места службы, поскольку должности в распоряжении и штатном расписании не совпадали.

Дополнение

15 ноября в приложении "Армия+" заработала функция перевода из части.