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Правительство упростило смену места службы для солдат, сержантов и старшин: что изменилось

Правительство упростило смену места службы для солдат, сержантов и старшин: что изменилось

Киев  •  УНН

 • 5750 просмотра

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Кабмин упростил процедуру смены места службы для военных, убрав требование указывать должность в распоряжении. Это устранит возможность манипуляций при переводе между частями.

Правительство Украины упростило смену места службы для солдат, сержантов и старшин. Теперь в распоряжении на перевод не будет указываться должность военнослужащего. Как указали в Министерстве обороны, это устранит потенциальную возможность злоупотреблений со стороны воинских частей, сообщает УНН.

Детали

Как указали в Министерстве обороны, отныне при смене места службы в распоряжении на перевод не будет указываться должность военнослужащего. Будут указываться только его имя, звание, номер части и номер налогоплательщика.

Как отметили в Министерстве обороны, именно указание должности позволяло воинским частям в отдельных случаях создавать препятствия для перевода.

Например, военнослужащего переводили на другую должность в пределах части. Это позволяло отказать в смене места службы, поскольку должности в распоряжении и штатном расписании не совпадали. 

Дополнение

 15 ноября в приложении "Армия+" заработала функция перевода из части. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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