Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, во время которого стороны обсудили насущные потребности украинского войска. Об этом Сырский сообщил в Telegram, пишет УНН.

Второй раз в течение месяца имел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном. Выразил благодарность за чрезвычайно важную военно-техническую помощь: боеприпасы, управляемые ракеты и инженерную технику. Каждая единица военной техники и оружия проходит испытания в реальных боевых условиях, что укрепляет военный потенциал наших партнеров, - написал Сырский.

Детали

Главнокомандующий сообщил, что насущные потребности ВСУ были обсуждены с учетом оперативной ситуации на фронте и стратегических задач Украины.

Со своей стороны генерал Браун поблагодарил за поздравления с Днем Вооруженных сил США и украинские инициативы, которые Украина инвестирует в международную безопасность.

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