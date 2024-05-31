Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
telegramТелеграмма
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  100826 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  127750 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  124211 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  168224 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  111536 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  158451 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  88680 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  92494 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116210 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  121134 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Новости по теме
Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

  •  496 просмотра
россияне ударяют по Херсону - ОВА

россияне ударяют по Херсону - ОВА

  •  1029 просмотра
Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дубравы

Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дубравы

  •  2310 просмотра
Партизаны разведали важные данные о военной части росгвардии в астрахани

Партизаны разведали важные данные о военной части росгвардии в астрахани

  •  3649 просмотра
Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

  •  4618 просмотра
В Украину вернули тела 212 павших украинских защитников

В Украину вернули тела 212 павших украинских защитников

  •  4560 просмотра
Силы обороны за сутки в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага и одну ПВО - Генштаб

Силы обороны за сутки в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага и одну ПВО - Генштаб

  •  5441 просмотра
С 1 июня тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно проверяться на холеру

С 1 июня тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно проверяться на холеру

  •  4622 просмотра
В Святошинском районе столицы сквер назвали в честь Героев ОУН

В Святошинском районе столицы сквер назвали в честь Героев ОУН

  •  6942 просмотра
У Зеленского после сообщений о смягчении США политики по ударам по целям в рф поздравили шаг Вашингтона

У Зеленского после сообщений о смягчении США политики по ударам по целям в рф поздравили шаг Вашингтона

  •  7082 просмотра

Популярные

В столице прогремели взрывы

В столице прогремели взрывы

  •  118795 просмотра
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

  •  118100 просмотра
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

  •  116914 просмотра
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

  •  116079 просмотра
В Киевской области работает противовоздушная оборона

В Киевской области работает противовоздушная оборона

  •  106148 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  105168 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

  •  168224 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  158593 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  158451 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  162462 просмотра

Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Свирский и председатель Объединенного комитета начальников штабов США обсудили насущные потребности Вооруженных сил Украины.

Война •   •  496 просмотра
Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

россияне ударяют по Херсону - ОВА

Российские войска обстреливают город Херсон, сообщил глава областной военной администрации, который призвал жителей оставаться в безопасных местах.

Война •   •  1029 просмотра
россияне ударяют по Херсону - ОВА

Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дубравы

Силы обороны Украины пытаются не допустить продвижения противника на Покровском направлении, в то время как ситуация в районе дубравы на Лиманском направлении остается напряженной, с начала суток на фронте произошло 26 боевых столкновений.

Война •   •  2310 просмотра
Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дубравы

Партизаны разведали важные данные о военной части росгвардии в астрахани

Партизаны движения "Атеш" провели разведку в воинской части росгвардии в астрахани, выявив должностных лиц и собрав информацию о местонахождении личного состава и техники.

Война •   •  3649 просмотра
Партизаны разведали важные данные о военной части росгвардии в астрахани

Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

Украина и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, укрепляющее их партнерство в сфере безопасности.

Война •   •  4618 просмотра
Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

В Украину вернули тела 212 павших украинских защитников

212 тел погибших украинских защитников были возвращены в Украину из разных прифронтовых районов и временно оккупированных территорий.

Общество •   •  4560 просмотра
В Украину вернули тела 212 павших украинских защитников

Силы обороны за сутки в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага и одну ПВО - Генштаб

За минувшие сутки силы обороны Украины нанесли удары по 21 месту сосредоточения живой силы противника, одной системе ПВО и двум артиллерийским системам противника.

Война •   •  5441 просмотра
Силы обороны за сутки в раз или 21 район сосредоточения личного состава врага и одну ПВО - Генштаб

С 1 июня тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно проверяться на холеру

С 1 июня в тяжелых или сложных случаях острых кишечных инфекций в Украине будут дополнительно проводиться лабораторные исследования на холеру, чтобы предотвратить распространение заболевания в благоприятный для возбудителя сезон.

Здоровье •   •  4622 просмотра
С 1 июня тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно проверяться на холеру

В Святошинском районе столицы сквер назвали в честь Героев ОУН

В Святошинском районе Киева зеленая зона на пересечении улиц Академика Палладина и Берестейского получила название Героев ОУН.

Общество •   •  6942 просмотра
В Святошинском районе столицы сквер назвали в честь Героев ОУН

У Зеленского после сообщений о смягчении США политики по ударам по целям в рф поздравили шаг Вашингтона

В офисе Президента Владимира Зеленского, после сообщений об ослаблении администрацией Джо Байдена давней политики, запрещающей Украине использовать американское оружие против целей в России, приветствовали такой шаг США.

Война •   •  7082 просмотра
У Зеленского после сообщений о смягчении США политики по ударам по целям в рф поздравили шаг Вашингтона