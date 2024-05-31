Сирський і генерал США Браун обговорили нагальні потреби ЗСУ
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Свірський та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США обговорили нагальні потреби Збройних сил України.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, під час якої сторони обговорили нагальні потреби українського війська. Про це Сирський повідомив у Telegram, пише УНН.
Вдруге протягом місяця мав розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном. Висловив вдячність за надзвичайно важливу військово-технічну допомогу: боєприпаси, керовані ракети та інженерну техніку. Кожна одиниця військової техніки та зброї проходить випробування у реальних бойових умовах, що зміцнює військовий потенціал наших партнерів,
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Головнокомандувач повідомив, що нагальні потреби ЗСУ було обговорено з огляду на оперативну ситуацію на фронті та стратегічні завдання України.
Зі свого боку генерал Браун подякував за привітання з Днем Збройних сил США та українські ініціативи, які Україна інвестує в міжнародну безпеку.
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