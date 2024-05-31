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Сирський і генерал США Браун обговорили нагальні потреби ЗСУ

Сирський і генерал США Браун обговорили нагальні потреби ЗСУ

Київ • УНН

 • 21350 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Свірський та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США обговорили нагальні потреби Збройних сил України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, під час якої сторони обговорили нагальні потреби українського війська. Про це Сирський повідомив у Telegram, пише УНН.

Вдруге протягом місяця мав розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном. Висловив вдячність за надзвичайно важливу військово-технічну допомогу: боєприпаси, керовані ракети та інженерну техніку. Кожна одиниця військової техніки та зброї проходить випробування у реальних бойових умовах, що зміцнює військовий потенціал наших партнерів,

- написав Сирський.

Деталі

Головнокомандувач повідомив, що нагальні потреби ЗСУ було обговорено з огляду на оперативну ситуацію на фронті та стратегічні завдання України.

Зі свого боку генерал Браун подякував за привітання з Днем Збройних сил США та українські ініціативи, які Україна інвестує в міжнародну безпеку.

Сирський: рф нарощує угруповання на напрямку головного удару на Харківщині, але цих сил недостатньо для прориву оборони30.05.24, 13:22 • 29513 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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