Сирийскую оппозицию пригласили в Москву на 27 января
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Вооруженная сирийская оппозиция, представленная на переговорах по Сирии в столице Казахстана, приглашена в Москву на 27 января. Об этом со ссылкой на источник в делегации оппозиции сообщает ТАСС, передает УНН.
"Мы, а также наши коллеги, которые представляют политическую часть оппозиции, приглашены в Москву 27 января", - сказал он.
Ранее была распространена информация, согласно которой в российскую столицу в конце текущего месяца будут приглашены представители оппозиции.
На встречах, как ожидается, речь пойдет о возможности создания единой делегации для участия в женевских переговорах.
Напомним, ранее в ООН сообщили, что переговоры по Сирии продолжат в Женеве 8 февраля.