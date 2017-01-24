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Сирійську опозицію запросили до Москви на 27 січня

Сирійську опозицію запросили до Москви на 27 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Озброєна сирійська опозиція, представлена ​​на переговорах щодо Сирії в столиці Казахстану, запрошена в Москву на 27 січня. Про це з посиланням на джерело в делегації опозиції повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Ми, а також наші колеги, які представляють політичну частину опозиції, запрошені в Москву 27 січня", - сказав він.

Раніше була поширена інформація, згідно з якою в російську столицю в кінці поточного місяця будуть запрошені представники опозиції.

На зустрічах, як очікується, йтиметься про можливість створення єдиної делегації для участі в женевських переговорах.

Нагадаємо, раніше в ООН повідомили, що переговори щодо Сирії продовжать в Женеві 8 лютого.

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