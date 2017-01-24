Сирійську опозицію запросили до Москви на 27 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Озброєна сирійська опозиція, представлена на переговорах щодо Сирії в столиці Казахстану, запрошена в Москву на 27 січня. Про це з посиланням на джерело в делегації опозиції повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Ми, а також наші колеги, які представляють політичну частину опозиції, запрошені в Москву 27 січня", - сказав він.
Раніше була поширена інформація, згідно з якою в російську столицю в кінці поточного місяця будуть запрошені представники опозиції.
На зустрічах, як очікується, йтиметься про можливість створення єдиної делегації для участі в женевських переговорах.
Нагадаємо, раніше в ООН повідомили, що переговори щодо Сирії продовжать в Женеві 8 лютого.