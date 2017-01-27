Сирийские переговоры в Женеве перенесли на конец февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Переговоры по Сирии в Женеве перенесены с 8 февраля на конец месяца. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями сирийской оппозиции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Опять эта дата была перенесена с 8 февраля на конец следующего месяца", - сказал он.
Напомним, 23 января в Астане прошли переговоры по урегулированию конфликта в Сирии.
По ее итогам Турция, РФ и Иран согласовали механизм мониторинга перемирия в Сирии.
Сирийская оппозиция осталась разочарованной итогами встречи в Астане.