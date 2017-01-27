Сирійські переговори в Женеві перенесли на кінець лютого

"Знову ця дата була перенесена з 8 лютого на кінець наступного місяця", - сказав він.

Нагадаємо, 23 січня в Астані пройшли переговори щодо врегулювання конфлікту в Сирії.

За її підсумками Туреччина, РФ та Іран погодили механізм моніторингу перемир'я у Сирії.

Сирійська опозиція залишилася розчарованою підсумками зустрічі в Астані.