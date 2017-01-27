Сирійські переговори в Женеві перенесли на кінець лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Переговори щодо Сирії в Женеві перенесено з 8 лютого на кінець місяця. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі з представниками сирійської опозиції, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Знову ця дата була перенесена з 8 лютого на кінець наступного місяця", - сказав він.
Нагадаємо, 23 січня в Астані пройшли переговори щодо врегулювання конфлікту в Сирії.
За її підсумками Туреччина, РФ та Іран погодили механізм моніторингу перемир'я у Сирії.
Сирійська опозиція залишилася розчарованою підсумками зустрічі в Астані.