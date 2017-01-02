Сирийская авиация бомбит позиции повстанцев у Дамаска
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Сирийские военные самолеты в воскресенье, 1 января, возобновили бомбардировки удерживаемой повстанцами долины Вади Барада на северо-западе от Дамаска. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
По данным правозащитников, сотни людей уже покинули долину Вади Барада и перешли на контролируемую правительством территорию.
Накануне повстанцы заявили, что выйдут из соглашения о перемирии, если со стороны режима будут продолжаться нарушения условий режима прекращения огня.
Напомним, в Сирии в ночь на 30 декабря вступило в силу перемирие, инициированное Турцией и Россией. Это уже третья попытка установить режим прекращения огня между режимом Башара Асада и повстанцами в этом году. Предыдущие попытки в феврале и сентябре провалились. Ранее об обеспечении перемирия пытались договориться США, которые поддерживают сирийскую оппозицию, и Россия, что поддерживает президента Б.Асада.