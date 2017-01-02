Сирійська авіація бомбардує позиції повстанців біля Дамаска

За даними правозахисників, сотні людей вже залишили долину Ваді Барада та перейшли на контрольовану урядом територію.

Напередодні повстанці заявили, що вийдуть з угоди про перемир’я, якщо з боку режиму триватимуть порушення умов режиму припинення вогню.

Нагадаємо, у Сирії в ніч на 30 грудня набуло чинності перемир’я, ініційоване Туреччиною та Росією. Це вже третя спроба встановити режим припинення вогню між режимом Башара Асада і повстанцями цього року. Попередні спроби в лютому та вересні провалилися. Раніше про забезпечення перемир’я намагалися домовитися США, які підтримують сирійську опозицію, та Росія, що підтримує президента Б.Асада.