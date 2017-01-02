Сирійська авіація бомбардує позиції повстанців біля Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Сирійські військові літаки у неділю, 1 січня, відновили бомбардування утримуваної повстанцями долини Ваді Барада на північному заході від Дамаска. Про це повідомляє агентство Reuters, передає УНН.
За даними правозахисників, сотні людей вже залишили долину Ваді Барада та перейшли на контрольовану урядом територію.
Напередодні повстанці заявили, що вийдуть з угоди про перемир’я, якщо з боку режиму триватимуть порушення умов режиму припинення вогню.
Нагадаємо, у Сирії в ніч на 30 грудня набуло чинності перемир’я, ініційоване Туреччиною та Росією. Це вже третя спроба встановити режим припинення вогню між режимом Башара Асада і повстанцями цього року. Попередні спроби в лютому та вересні провалилися. Раніше про забезпечення перемир’я намагалися домовитися США, які підтримують сирійську опозицію, та Росія, що підтримує президента Б.Асада.