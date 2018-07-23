Сирия установила "дипломатические отношения с республикой" Южная Осетия

Отмечается, что с делегацией Южной Осетии встретился министр иностранных дел и по делам мигрантов Сирии Валид Аль-Муаллем.

Он подписал с “министром иностранных дел” Южной Осетии Дмитрий Медоевым соглашение об установлении дипломатических отношений. Также стороны договорились “развивать отношения” в политической, экономической и культурной сферах.

Как сообщал УНН, в конце мая этого года Сирия заявила о признании и установлении дипломатических отношений с непризнанными Южной Осетией и Абхазией. “В знак признания взаимной поддержки Сирийская Арабская Республика, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия договорились о признании и установлении дипломатических отношений между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия”, — сообщили тогда в МИД Сирии.