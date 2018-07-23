Сирія встановила "дипломатичні відносини з республікою" Південна Осетія
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Сирійський уряд та “влада” так званої Південної Осетії підписали угоду про встановлення дипломатичних відносин. Про це повідомляє УНН з посиланням на російську редакцію підконтрольного Дамаску агентства SANA.
Зазначається, що з делегацією Південної Осетії зустрівся міністр закордонних справ та у справах мігрантів Сирії Валід Аль-Муаллем.
Він підписав разом з “міністром закордонних справ” Південної Осетії Дмитром Медоєвим угоду щодо встановлення дипломатичних відносин. Також сторони домовилися “розвивати відносини” у політичній, економічній та культурній сферах.
Як повідомляв УНН, наприкінці травня цього року Сирія заявила про визнання і встановлення дипломатичних відносин з невизнаними Південною Осетією і Абхазією. “На знак визнання взаємної підтримки Сирійська Арабська Республіка, Республіка Абхазія і Республіка Південна Осетія домовилися про визнання та встановлення дипломатичних відносин між Сирійською Арабською Республікою і Республікою Абхазія і Республікою Південна Осетія”, — повідомили тоді у МЗС Сирії.