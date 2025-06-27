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Сирийца обвинили в причастности к плану нападения на концерт Тейлор Свифт в Вене

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Молодого сирийца обвиняют в поддержке террористической группы и помощи в планировании сорванного нападения на концерт Тейлор Свифт в Вене. Он помогал подозреваемому с переводом инструкций по изготовлению бомбы и вступлением в ИГИЛ.

Сирийца обвинили в причастности к плану нападения на концерт Тейлор Свифт в Вене

Молодого гражданина Сирии обвинили в поддержке иностранной террористической группы в контексте попытки нападения на концерт Тейлор Свифт в Вене в прошлом году. Передает УНН со ссылкой на Аdnkronos и BBC.

Детали

Правоохранительные органы Германии обвинили несовершеннолетнего сирийца в поддержке иностранной террористической организации за помощь в планировании сорванного нападения на концерт Тейлор Свифт в Вене в прошлом году.

Об этом говорится в заявлении генерального прокурора, опубликованном в пятницу.

Мухаммед А., которого немецкие власти называют несовершеннолетним и который не находится под стражей, обвиняется в следовании идеологии джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) и помощи другому подозреваемому в подготовке нападения.

- передает BBC.

Справка

В августе прошлого года три концерта в Вене с распроданными билетами были отменены непосредственно перед началом первого шоу из-за угрозы нападения. Австрийская полиция впоследствии арестовала нескольких подозреваемых.

Один из них был 19-летний мужчина. Он якобы заявил, что присягнул на верность Исламскому государству (ИГ). Дело против него еще не возбуждено. Другому подозреваемому, 18-летнему мужчине, уже предъявлены обвинения.

Актуальные данные расследования, передает BBC

Главным подозреваемым по делу был установлен Беран А., который, по словам властей, был членом ячейки ИГИЛ в восточной Австрии.

Ему сейчас 20 лет, и он родом из Терница к югу от Вены.

ЦРУ заявило, что заговорщики надеялись убить большое количество посетителей концерта.

Следователи утверждают, что он также планировал совершить предварительное нападение в Дубае в марте 2024 года.

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Сообщения свидетельствуют о том, что это было частью скоординированного заговора, включавшего три одновременных нападения ИГИЛ. Якобы, Беран передумал в последний момент.

По словам федерального прокурора Германии, Мухаммед А. помог главному подозреваемому с переводом инструкций по изготовлению бомбы с арабского языка. Он также связался с членом ИГИЛ за рубежом через Интернет.

Его также обвиняют в предоставлении текста присяги на верность главному подозреваемому для вступления в ИГИЛ.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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