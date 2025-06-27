Сирійця звинуватили у причетності до плану нападу на концерт Тейлор Свіфт у Відні

Молодого громадянина Сирії звинуватили у підтримці іноземної терористичної групи у контексті спроби нападу на концерт Тейлор Свіфт у Відні минулого року. Передає УНН із посиланням на Аdnkronos та ВВС.

Деталі

Органи правопорядку Німеччини звинуватили неповнолітнього сирійця в підтримці іноземної терористичної організації за допомогу в плануванні зірваного нападу на концерт Тейлор Свіфт у Відні минулого року.

Про це йдеться в заяві генерального прокурора, опублікованій у п'ятницю.

Мохамеда А, якого німецька влада називає неповнолітнім і який не перебуває під вартою, звинувачують у дотриманні ідеології джихадистського угруповання "Ісламська держава" (ІД) і допомозі іншому підозрюваному в підготовці нападу. - передає ВВС.

Довідково

Минулого серпня три концерти у Відні з розпроданими квитками були скасовані безпосередньо перед початком першого шоу через загрозу нападу. Австрійська поліція згодом заарештувала кількох підозрюваних.

Один з них був 19-річний чоловік. Він начебто заявив, що присягнув на вірність Ісламській державі (ІД). Справу проти нього ще не розпочато. Іншому підозрюваному, 18-річному чоловіку, вже висунуто звинувачення.

Актуальні дані розслідування, передає ВВС

Головним підозрюваним у справі було встановлено Берана А., який, за словами влади, був членом осередку ІДІЛ у східній Австрії.

Йому зараз 20 років і який родом з Терніца на південь від Відня.

ЦРУ заявило, що змовники сподівалися вбити велику кількість відвідувачів концерту.

Слідчі стверджують, що він також планував здійснити попередній напад у Дубаї у березні 2024 року.

Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні

Повідомлення свідчать про те, що це було частиною скоординованої змови, що включала три одночасні напади ІДІЛ. Начебто, Беран передумав у останню мить.

За словами федерального прокурора Німеччини, Мохаммед А. допоміг головному підозрюваному з перекладом інструкцій з виготовлення бомби з арабської мови. Він також зв'язався з членом ІДІЛ за кордоном через Інтернет.

Його також звинувачують у наданні тексту присяги на вірність головному підозрюваному для вступу до ІДІЛ.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у грецькій православній церкві в Сирії