Сирійця звинуватили у причетності до плану нападу на концерт Тейлор Свіфт у Відні
Київ • УНН
Молодого сирійця звинувачують у підтримці терористичної групи та допомозі в плануванні зірваного нападу на концерт Тейлор Свіфт у Відні. Він допомагав підозрюваному з перекладом інструкцій з виготовлення бомби та вступом до ІДІЛ.
Молодого громадянина Сирії звинуватили у підтримці іноземної терористичної групи у контексті спроби нападу на концерт Тейлор Свіфт у Відні минулого року. Передає УНН із посиланням на Аdnkronos та ВВС.
Деталі
Органи правопорядку Німеччини звинуватили неповнолітнього сирійця в підтримці іноземної терористичної організації за допомогу в плануванні зірваного нападу на концерт Тейлор Свіфт у Відні минулого року.
Про це йдеться в заяві генерального прокурора, опублікованій у п'ятницю.
Мохамеда А, якого німецька влада називає неповнолітнім і який не перебуває під вартою, звинувачують у дотриманні ідеології джихадистського угруповання "Ісламська держава" (ІД) і допомозі іншому підозрюваному в підготовці нападу.
Довідково
Минулого серпня три концерти у Відні з розпроданими квитками були скасовані безпосередньо перед початком першого шоу через загрозу нападу. Австрійська поліція згодом заарештувала кількох підозрюваних.
Один з них був 19-річний чоловік. Він начебто заявив, що присягнув на вірність Ісламській державі (ІД). Справу проти нього ще не розпочато. Іншому підозрюваному, 18-річному чоловіку, вже висунуто звинувачення.
Актуальні дані розслідування, передає ВВС
Головним підозрюваним у справі було встановлено Берана А., який, за словами влади, був членом осередку ІДІЛ у східній Австрії.
Йому зараз 20 років і який родом з Терніца на південь від Відня.
ЦРУ заявило, що змовники сподівалися вбити велику кількість відвідувачів концерту.
Слідчі стверджують, що він також планував здійснити попередній напад у Дубаї у березні 2024 року.
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19.06.25, 17:51 • 74369 переглядiв
Повідомлення свідчать про те, що це було частиною скоординованої змови, що включала три одночасні напади ІДІЛ. Начебто, Беран передумав у останню мить.
За словами федерального прокурора Німеччини, Мохаммед А. допоміг головному підозрюваному з перекладом інструкцій з виготовлення бомби з арабської мови. Він також зв'язався з членом ІДІЛ за кордоном через Інтернет.
Його також звинувачують у наданні тексту присяги на вірність головному підозрюваному для вступу до ІДІЛ.
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у грецькій православній церкві в Сирії23.06.25, 11:15 • 2978 переглядiв