Синоптики выпустили штормовое предупреждение на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Украине на четверг, 15 августа, объявлено штормовое предупреждение - грозы и ливни ожидаются на западе. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"15 августа в западных и Житомирской областях грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
Напомним, в Украине 14 августа продолжат идти дожди.
На фоне ухудшения погодных условий на западе Украины снизится температура воздуха на 5-10 градусов.