Синоптики випустили штормове попередження на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Україні на четвер, 15 серпня, оголошено штормове попередження - грози та зливи очікуються на заході. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"15 серпня у західних та Житомирській областях грози, вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі ( І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Нагадаємо, в Україні 14 серпня продовжить дощити.
На фоні погіршення погодних умов на заході України знизиться температура повітря на 5-10 градусів.