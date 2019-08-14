На заході України стане холодніше на 5-10 градусів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На фоні погіршення погодних умов на заході України знизиться температура повітря на 5-10 градусів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
За даними Укргідрометцентру, в зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях 14 серпня очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с .
14 серпня у західних областях зниження денної температури до 20-25° (на 5-10°).
Нагадаємо, на решті території України 14 серпня мінлива хмарність, без опадів.