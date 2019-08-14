На западе Украины похолодает на 5-10 градусов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. На фоне ухудшения погодных условий на западе Украины снизится температура воздуха на 5-10 градусов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой области 14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
В течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с.
14 августа в западных областях снижение дневной температуры до 20-25° (на 5-10°).
Напомним, на остальной территории Украину 14 августа переменная облачность, без осадков.