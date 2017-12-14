Синоптики рассказали, когда в Украину придет зима
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. С 18 декабря в Украину придет зима. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, передает УНН.
"Снег, который в большинстве областей "выпал" с воскресного циклона не растает - температура будет ниже нуля, ночью кроме юга и востока, до -7°", - говорится в сообщении.
Этот прогноз будет уточняться в ближайшие дни.
Как сообщал УНН, на территорию Украины 17 декабря выходит циклон, в результате чего погодные условия в большинстве областей ухудшатся.