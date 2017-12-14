Синоптики розповіли, коли в Україну прийде зима
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. З 18 грудня в Україну прийде зима. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, передає УНН.
"Сніг, що в більшості областей "випав" з недільного циклону не розтане - температура буде нижче нуля, вночі крім півдня та сходу, до -7°", - сказано у повідомленні.
Цей прогноз уточнюватиметься найближчими днями.
Як повідомляв УНН, на територію України 17 грудня виходить циклон, внаслідок чого погодні умови в більшості областей погіршаться.