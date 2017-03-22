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11 марта, 11:14 • 107841 просмотра

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Синоптики предупредили о сохранении лавинной опасности в Карпатах

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня, 22 марта, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится III (значительный) уровень лавинной опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 22 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать переменная облачность.

Осадков не предусматривают, только в Волынской, Львовской и Ровенской областях днем ​​дожди, местами грозы.

Ветер будет преобладать юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура днем ​​13-18 градусов, в Прикарпатье и Закарпатской области местами 20-22 градуса, в Волынской области 7-9 градусов; в восточной части ночью около 0 градусов.

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