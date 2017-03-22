Синоптики предупредили о сохранении лавинной опасности в Карпатах

"По прогнозам Укргидрометцентра, 22 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать переменная облачность.

Осадков не предусматривают, только в Волынской, Львовской и Ровенской областях днем ​​дожди, местами грозы.

Ветер будет преобладать юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура днем ​​13-18 градусов, в Прикарпатье и Закарпатской области местами 20-22 градуса, в Волынской области 7-9 градусов; в восточной части ночью около 0 градусов.