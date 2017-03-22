Синоптики попередили про збереження лавинної небезпеки в Карпатах

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні, 22 березня, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться III (значний) рівень лавинної небезпеки. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.

“За прогнозами Укргідрометцентру, 22 березня у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається III (значний) рівень лавинної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні, за прогнозами синптиків, переважатиме мінлива хмарність.

Опадів не передбачають, лише у Волинській, Львівській та Рівненській областях вдень дощі, подекуди грози.

Вітер переважатиме південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень становитиме 13-18 градусів, на Прикарпатті та Закарпатті місцями 20-22 градуси, на Волині 7-9 градусів; у східній частині вночі близько 0 градусів.

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