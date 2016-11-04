Синоптики предупредили о подъеме уровней воды в реках на западе Украины

По прогнозам Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, 6-8 ноября на реках бассейнов Западного Буга, Прута, Сирете ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м; Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) - на 0,5-1,5 м без угрозы негативных последствий. Большая амплитуда подъема уровней ожидается на реках Закарпатья (с возможным начальным выходом воды на пойму и формированием значительного местного стока):

- На вехней Тисе и в верхних и средних течениях притоков Тиса 1,0-1,5 м;

- В нижних течениях притоков Тиса - 1,5-2,5 м;

- На участке Тиса Бычков - Вилок - 2,0-3,0 м;

- В нижних течениях рек Боржава, Латорица и Старая - 2,5-3,5 м.

В ведомстве отметили, что в Карпатах существует угроза образования селевых потоков.