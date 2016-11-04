Синоптики попередили про підйом рівнів води в річках на заході України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За прогнозами Укргідрометцентру, у зв’язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами, 6-8 листопада в річках на заході України очікується підйом рівнів води. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.
За прогнозами Укргідрометцентру, у зв’язку з очiкуваними сильними та дуже сильними дощами, 6-8 листопада на річках басейнів Західного Бугу, Прута, Сіреті очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м; Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) — на 0,5-1,5 м без загрози негативних наслідків. Більша амплітуда підйому рівнів очікується на річках Закарпаття (з можливим початковим виходом води на заплаву та формуванням значного місцевого стоку):
— на Вехній Тисі та в верхніх і середніх течіях притоків р.Тиса 1,0-1,5 м;
— в нижніх течіях притоків р.Тиса — 1,5-2,.5 м;
— на ділянці р.Тиса В.Бичків — Вилок — 2,0-3,0 м;
— в нижніх течіях річок Боржава, Латориця та Стара — 2,5-3,5 м.
У відомстві зазначили, що в Карпатах існує загроза утворення селевих потоків.