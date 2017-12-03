Синоптики предупредили о метели и гололеде на Закарпатье

"Кое-где в области ожидается туман, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. В горах местами усиление ветра до 15-20 м/с, метель", - говорится в сообщении синоптиков.

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"Поскольку в горной части Закарпатья высота снега возможна от 7 до 15 см, что значительно усложнит движение автотранспорта, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль поручил дорожникам и спасателям принять меры во избежание автомобильных заторов и беспрепятственного проезда на перевалах области", - сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА.