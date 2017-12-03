Синоптики попередили про хуртовини та ожеледь на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні, 3 грудня, у другій половині дня та ввечері по Закарпатській області та м.Ужгород очікується сильний мокрий сніг та сніг, на рівнині дощ з переходом у сильний мокрий сніг. У зв′язку із очікуванням надмірних опадів в області оголосили штормове попередження, повідомляє УНН з посиланням на дані Закарпатського обласного центру із гідрометеорології.
"Подекуди в області очікується туман, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. У горах місцями посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовина", – йдеться у повідомленні синоптиків.
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"Оскільки в гірській частині Закарпаття висота снігу можлива від 7 до 15 см, що значно ускладнить рух автотранспорту, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль доручив дорожникам та рятувальникам вжити заходів для уникнення автомобільних заторів та безперешкодного проїзду на перевалах області", – повідомляють у прес-службі Закарпатської ОДА.