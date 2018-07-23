Синоптики предупредили о грозах в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Сегодня на территории Украины ожидаются грозы и шквалы. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"Днем 23 июля в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - отметили спасатели, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
В Киевской области также прогнозируются грозы и шквалы 15-20 м/с.
Кроме того, ГСЧС предупредила и о пожарной опасности в отдельных регионах страны.
"23 июня в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - уточнили спасатели.
Напомним, после сильного дождя в грузинской Кахетии два десятка жилых домов оказались затопленными, а дороги - поврежденными.