Синоптики попередили про грози в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Сьогодні на території України очікуються грози та шквали. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"Вдень 23 липня в Україні, крім більшості південних та східних областей, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - зазначили рятувальники, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
У Київській області також прогнозуються грози та шквали 15-20 м/с.
Окрім того, ДСНС попередила і про пожежну небезпеку в окремих регіонах країни.
"23 липня у південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - уточнили рятувальники.
Нагадаємо, після сильного дощу в грузинській Кахетії зо два десятки житлових будинків виявилися затопленими, а дороги - пошкодженими.