Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"Завтра в западных, Житомирской, Винницкой областях грозовые дожди, местами град, шквалы 15-20 м/с, в Киевской и Черниговской областях отдельные кратковременные дожди с грозами, во вторник и среду кратковременные дожди ожидаются местами в Карпатском регионе и в центральных областях; на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-20 °, на побережье морей до 24 °, днем 25-31 °, на юге до 34 ° ", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра местами кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 18-20 °, днем 28-30 °.



Напомним, украинцев предупредили про грозы и град.