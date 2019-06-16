Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Завтра в західних, Житомирській, Вінницькій областях грозові дощі, місцями град, шквали 15-20 м/с, в Київській та Чернігівській областях окремі короткочасні дощі з грозами, у вівторок та середу короткочасні дощі очікуються місцями в Карпатському регіоні та в центральних областях ; на решті території без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра в західних, Житомирській, Вінницькій областях грозові дощі, місцями град, шквали 15-20 м/с, в Київській та Чернігівській областях окремі короткочасні дощі з грозами, у вівторок та середу короткочасні дощі очікуються місцями в Карпатському регіоні та в центральних областях ; на решті території без опадів. Температура вночі 14-20°, на узбережжі морів до 24°, вдень 25-31°, на півдні до 34°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра місцями короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.
Нагадаємо, українців попередили про грози та град.