Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На выходные в Украине ожидаются небольшие осадки, местами с мокрым снегом: температура от 3° мороза ночью до 12° тепла вдень - на юго-востоке страны. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра в западных, местами северных и центральных областях небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на юго-востоке страны ночью 2-7° тепла, днем 7-12°", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 29-30 ноября в большинстве областей небольшие, местами умеренные осадки, температура на западе страны ночью и днем снизится до 0-5 ° мороза, на остальной территории - существенно не изменится.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.