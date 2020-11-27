Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

"Завтра у західних, місцями північних та центральних областях невеликий дощ з мокрим снігом; на решті території без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на південному сході країни вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 29-30 листопада у більшості областей невеликі, місцями помірні опади, температура на заході країни вночі та вдень знизиться до 0-5° морозу, на решті території - істотно не зміниться.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.