Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. На вихідні в Україні очікуються невеликі опади, подекуди з мокрим снігом: температура від 3° морозу вночі до 12° тепла вдень - на південному сході країни. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра у західних, місцями північних та центральних областях невеликий дощ з мокрим снігом; на решті території без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на південному сході країни вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 29-30 листопада у більшості областей невеликі, місцями помірні опади, температура на заході країни вночі та вдень знизиться до 0-5° морозу, на решті території - істотно не зміниться.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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