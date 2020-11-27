Тумани і до 12° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За даними синоптиків, 27 листопада хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень на крайньому заході місцями невеликий дощ. У західній та південній частині вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, на півдні країни 8-12°.

Додамо, по Україні у середині листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.