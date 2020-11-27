Туманы и до 12° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине конец рабочей недели будет преимущественно без осадков, утром местами туманы. Температура будет повышаться до 12 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, 27 ноября облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем на крайнем западе местами небольшой дождь. В западной и южной части утром местами туман.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 4° мороза, днем 2-7° тепла, на юге страны 8-12°.
Добавим, по Украине в середине ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.