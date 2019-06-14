Синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В понедельник, 17 июня на севере Левобережья и востоке страны 11-15 °; днем 27-32 °, 17 июня на Прикарпатье 22-26 °. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"18-19 июня преимущественно без осадков, лишь в западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-20 °, днем 27-33 °. В западных и северных областях, 22-23 июня в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-19 °, днем 23-29 °, на юге и востоке страны 28-34 ° ", - сообщили УНН.
Как сообщал УНН, погода в Киеве побила два температурные рекорды.