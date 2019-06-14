Синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У понеділок, 17 червня на півночі Лівобережжя та сході країни 11-15°; вдень 27-32°, 17 червня на Прикарпатті 22-26°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"18- 19 червня переважно без опадів, лише у західних та північних областях місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20°, вдень 27-33°. У західних та північних областях, 22-23 червня в Україні місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-19°, вдень 23-29°, на півдні та сході країни 28-34°", - повідомили УНН.
Як повідомляв УНН, погода у Києві побила два температурні рекорди.