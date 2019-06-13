Погода у Києві побила два температурні рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Києві днями були встановлені два температурні рекорди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 11 червня у Києві спостерігали найтеплішу ніч з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +20,2°С, що на 0,3°С вище попереднього найвищого значення 1999 року. Середньодобова температура повітря повторила рекордне значення +25,8°С 2009 року.
Наступного дня, тобто у середу, температура вночі не опустилася нижче +21,3°С, а це значить, що попереднє рекордне значення +20,2°С 1957 року було перевищено на 1,1°С.
Як повідомляв УНН, у найближчі три доби в більшості західних областей, в суботу також і на півночі країни та Вінниччині місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.