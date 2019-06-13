Погода в Киеве побила два температурных рекорда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Киеве на днях были установлены два температурные рекорды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 11 июня в Киеве наблюдали теплую ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 20,2 ° С, что на 0,3 ° С выше предыдущего наивысшего значения 1999 года. Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение + 25,8 ° С в 2009 году.
На следующий день, то есть в среду, температура ночью не опустилась ниже 21,3 ° С, а это значит, что предыдущее рекордное значение + 20,2 ° С 1957 года был превышен на 1,1 ° С.
Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток в большинстве западных областей, в субботу также и на севере страны и в Винницкой области местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.