Погода в Киеве побила два температурных рекорда

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 11 июня в Киеве наблюдали теплую ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 20,2 ° С, что на 0,3 ° С выше предыдущего наивысшего значения 1999 года. Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение + 25,8 ° С в 2009 году.

На следующий день, то есть в среду, температура ночью не опустилась ниже 21,3 ° С, а это значит, что предыдущее рекордное значение + 20,2 ° С 1957 года был превышен на 1,1 ° С.



Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток в большинстве западных областей, в субботу также и на севере страны и в Винницкой области местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.