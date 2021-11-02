Синоптики дали дождливый прогноз на завтра

Детали

По прогнозу синоптиков, ближайшей ночью в Украине, завтра днем на Левобережье, в четверг на крайнем западе страны, в пятницу в западных и местами в северных областях пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

Температура 3-4 ноября ночью 3-10° тепла, днем 8-14°, в южных областях, послезавтра и на Прикарпатье до 18°; 5 ноября ночью 6-12°, днем 13-19°, на западе страны 9-14°.

Добавим

В Киевской области завтра ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-13°.

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