Синоптики дали дощовий прогноз на завтра

Деталі

За прогнозом синоптиків, найближчої ночі в Україні, завтра вдень на Лівобережжі, в четвер на крайньому заході країни, у п'ятницю в західних та місцями в північних областях пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом.

Температура 3-4 листопада вночі 3-10° тепла, вдень 8-14°, у південних областях, післязавтра і на Прикарпатті до 18°; 5 листопада вночі 6-12°, вдень 13-19°, на заході країни 9-14°.

Додамо

На Київщині завтра вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-13°.

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