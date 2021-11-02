Синоптики дали дощовий прогноз на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні у середу, 3 листопада, очікується дощова погода. Вдень - до 18 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, найближчої ночі в Україні, завтра вдень на Лівобережжі, в четвер на крайньому заході країни, у п'ятницю в західних та місцями в північних областях пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом.
Температура 3-4 листопада вночі 3-10° тепла, вдень 8-14°, у південних областях, післязавтра і на Прикарпатті до 18°; 5 листопада вночі 6-12°, вдень 13-19°, на заході країни 9-14°.
Додамо
На Київщині завтра вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-13°.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пора передзим'я: синоптики дали прогноз на листопад