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Пора передзим'я: синоптики дали прогноз на листопад

Київ • УНН

 • 19977 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Середня місячна температура у листопаді цього року в України прогнозується близькою до норми - на рівні від 1° до 7° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Пора передзим'я: синоптики дали прогноз на листопад

Цитата:

"Середня місячна температура передбачається 1-7° тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм, що в межах норми", - повідомили синоптики.

Деталі

Загалом же, за даними Укргідрометцентру, листопад - перехідний місяць від осені до зими - пора передзим′я, що починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5° у бік зниження (в основному у першій декаді листопада, на Закарпатті та півдні країни у другій декаді листопада).

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