Пора предзимья: синоптики дали прогноз на ноябрь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Средняя месячная температура в ноябре этого года у Украины прогнозируется близкой к норме - на уровне от 1° до 7° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"Средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах нормы", - сообщили синоптики.
Детали
В целом же, по данным Укргидрометцентра, ноябрь – переходный месяц от осени к зиме – пора предзимья, начинающаяся после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5° в сторону снижения (в основном в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге страны в второй декаде ноября).