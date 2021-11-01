Пора предзимья: синоптики дали прогноз на ноябрь

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"Средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах нормы", - сообщили синоптики.

Детали

В целом же, по данным Укргидрометцентра, ноябрь – переходный месяц от осени к зиме – пора предзимья, начинающаяся после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5° в сторону снижения (в основном в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге страны в второй декаде ноября).