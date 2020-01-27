Синоптики дали дождливый прогноз на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Во вторник, 28 января, на юге Украины, днем также и в большинстве центральных, Донецкой областях и на крайнем западе пройдут дожди. Днем до 7 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра, 28 января, в южной части, днем также и в большинстве центральных, Донецкой областях и на крайнем западе страны пройдут дожди, в горных районах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков, ночью и утром в Украине, кроме северо-востока, туман, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7 тепла", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в последующие двое суток, 29-30 января, в большинстве областей пройдет мокрый снег и дождь, ночью 29 января в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, в стране местами порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 4-9° мороза; в южной части ночью около 0°, днем 3-8° тепла.
Напомним, в Украине 27 января осадков не ожидается. Температура воздуха в течение суток - от 9° мороза до 6° тепла.