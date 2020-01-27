Від 9° морозу до 6° тепла: погода на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні у понеділок, 27 січня, опадів не очікується. Температура повітря впродовж доби - від 9° морозу до 6° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"По Україні 27 січня мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних та центральних областях місцями туман", - зазначили синоптики.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла.
У Києві 27 січня також мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.