От 9° мороза до 6° тепла: погода на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине в понедельник, 27 января, осадков не ожидается. Температура воздуха в течение суток - от 9° мороза до 6° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"По Украине 27 января переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных и центральных областях местами туман", - отметили синоптики.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза; днем 1-6° тепла.
В Киеве 27 января также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.
Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.