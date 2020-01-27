От 9° мороза до 6° тепла: погода на сегодня

"По Украине 27 января переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных и центральных областях местами туман", - отметили синоптики.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза; днем 1-6° тепла.

В Киеве 27 января также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.