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Минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. 2019 рік був найспекотнішим в Європі за весь час спостережень, а останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії. Про це йдеться у звіті Служби кліматичних змін Коперника (C3S), повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.

"2019 рік став найспекотнішим роком, що коли-небудь був зафіксований в Європі, а останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії", - пишуть у виданні.

Так, глобальні температури у 2019 році були на 0,6 градуса Цельсія вищими, ніж в середньому в 1981-2010 роках. Температура Землі за останні п'ять років була на 1,1-2,2 градуса вище, ніж в індустріальні часи.

"2019 рік став ще одним надзвичайно теплим роком, фактично другим найтеплішим у світі в нашому наборі даних, коли багато окремих місяців побивали рекорди", - сказав Карло Буонтемпо, керівник C3S.

Дані, опубліковані Службою кліматичних змін Коперника (C3S), показали, що світові температури були всього на 0,04 градуса за Цельсієм нижчими, ніж у 2016 році, коли температура піднялася на 0,12 градуса за Цельсієм в результаті стихійного явища Ель-Ніньо.

Також п'ять останніх років були найспекотнішими за зафіксованими показниками, а період 2010-2019 років був найспекотнішим десятиліттям з моменту початку ведення записів, зазначають у C3S.

Рік був просто на 0,04 градусів прохолоднішим, ніж у 2016 році. Це призвело до підвищення температури, що була підвищена колишнім століттям Ель Ніно.

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Окрім цього, у C3S заявили, що у 2019 році продовжила зростати концентрація вуглецю в атмосфері, досягнувши найвищого рівня за всю історію спостережень.

Так, концентрації CO2 в даний час є найвищими принаймні за останні 800 000 років.

Служба C3S працює в рамках Програми Коперника Європейського Союзу, яка керується Єврокомісією, і використовує спостереження з різних супутників та метеостанцій для створення даних про клімат, які можна порівняти з температурам зафіксованими у минулому.

Як раніше писав УНН, сучасні темпи глобального потепління найбільш високі за 2 тисячі років.

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