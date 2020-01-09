Минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень

КИЇВ. 9 січня. УНН. 2019 рік був найспекотнішим в Європі за весь час спостережень, а останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії. Про це йдеться у звіті Служби кліматичних змін Коперника (C3S), повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.