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Прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений

Прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений

Киев  •  УНН

 • 14627 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. 2019 был самым жарким в Европе за все время наблюдений, а последнее десятилетие стало самым жарким в истории. Об этом говорится в отчете Службы климатических изменений Коперника (C3S), сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

"2019 стал самым жарким годом, когда-либо был зафиксирован в Европе, а последнее десятилетие стало самым жарким в истории", - пишут в издании.

Так, глобальные температуры в 2019 году были на 0,6 градуса Цельсия выше, чем в среднем в 1981-2010 годах. Температура Земли за последние пять лет была на 1,1-2,2 градуса выше, чем в индустриальные времена.

"2019 стал еще одним теплым годом, фактически вторым самым теплым в мире в нашем наборе данных, когда много отдельных месяцев побивали рекорды", - сказал Карло Буонтемпо, руководитель C3S.

Данные, опубликованные Службой климатических изменений Коперника (C3S), показали, что мировые температуры были всего на 0,04 градуса по Цельсию ниже, чем в 2016 году, когда температура поднялась на 0,12 градуса по Цельсию в результате стихийного явления Эль-Ниньо.

Также пять последних лет были самыми жаркими за зафиксированными показателями, а период 2010-2019 годов был самым жарким десятилетием с момента начала ведения записей, отмечают в C3S.

Год был просто на 0,04 градусов прохладнее, чем в 2016 году. Это привело к повышению температуры, была повышена бывшим веком Эль Нино.

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Кроме этого, в C3S заявили, что в 2019 году продолжила расти концентрация углерода в атмосфере, достигнув самого высокого уровня за всю историю наблюдений.

Так, концентрации CO2 в настоящее время являются самыми высокими по крайней мере за последние 800 000 лет.

Служба C3S работает в рамках Программы Коперника Европейского Союза, руководствуется Еврокомиссией, и использует наблюдения с разных спутников и метеостанций для создания данных о климате, которые можно сравнить с температурам зафиксированными в прошлом.

Как ранее писал УНН, современные темпы глобального потепления наиболее высокие за 2000 лет.

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