Україна посіла 17 місце в рейтингу ефективності боротьби зі змінами клімату через Донбас — звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Україна займає 17 сходинку серед 58 країн світу за індексом ефективності боротьби зі змінами клімату-2020. Про це йдеться у звітному документі NewClimate Institute, Germanwatch та Climate Action Network, передає УНН.
Згідно даних звіту Україна належить до групи країн із високим показником ефективності. Вона отримала 60,60 балів зі 100. У минулому році Україна посідала 18 місце.
“В цьому році Україна займає 17-е місце в рейтингу CCPI. Політична та економічна криза попередніх років продовжує впливати на викиди CO2 в атмосферу і показників енергоспоживання, що призводить до високого рейтингу в цій сфері. Експерти підкреслюють, що це (зменшення викидів CO2 — ред) не є результатом ефективної кліматичної політики. Скорочення викидів СО2 на душу населення і енергоспоживання в країнах з низьким і середнім рівнем доходу на душу населення 2012-2017 роки пов’язані з перебоями, викликаними конфліктом на Донбасі, у вугільній галузі і енергоємних галузях промисловості”, — йдеться у документі.
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Не дивлячись на це, у звіті дали позитивну оцінку створенню Міністерства енергетики та охорони довкілля.
Україна в рейтингу обійшла Францію, Німеччину та США, які знаходяться на 18, 23 та останньому, 61 місці, відповідно.
Слід зазначити, що перші три місця не мають країн лідерів у боротьбі з запобігання змінами клімату. Жодна з країн не зробила достатньо для запобігання змінам клімату.
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Таким чином, формальними лідерами стали Швеція, яка посіла четверте місце з 76,28 балами, п’яте — Данія з 71,14 балами, а шосте — Марокко з 70,63 балами.
Оцінка країни складається з обсягу викидів парникових газів, рівня розвитку відновлюваної енергетики, рівня споживання електроенергії, загальних запасів первинної енергії, загальної зовнішньої та внутрішньої політики у сфері протидії змінам клімату.
Нагадаємо, голова Єврокомісії представила програму захисту клімату.