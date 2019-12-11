Голова Єврокомісії представила програму захисту клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила так звану "Зелену угоду" – план ЄС щодо захисту навколишнього середовища. Він передбачає, що через 30 років країни-члени Євросоюзу зведуть до нуля різницю між викидами парникових газів і їх поглинанням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Для допомоги країнам, які хочуть відмовитися від горючих корисних копалин, планують залучити в найближчі роки до 100 мільярдів євро інвестицій.
Європейській промисловості у плані пропонують вдатися до жорстких екологічних норм. При цьому Єврокомісія планує захистити її від дешевої імпортної продукції, зокрема додатковими митними зборами. Крім того, через квоти на викиди парникових газів можуть значно подорожчати повітряні перельоти і перевезення водним транспортом.
Пропозицію Єврокомісії лідери країн-учасниць ЄС обговорять 12 і 13 грудня на саміті. Польща, Угорщина і Чехія вже виступили проти програми.
Нагадаємо, Європарламент оголосив кліматичну надзвичайну ситуацію.