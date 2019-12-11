Председатель Еврокомиссии представила программу защиты климата

Для помощи странам, которые хотят отказаться от горючих полезных ископаемых, планируют привлечь в ближайшие годы до 100 млрд евро инвестиций.

Европейской промышленности в плане предлагают прибегнуть к жестким экологическим нормам. При этом Еврокомиссия планирует защитить ее от дешевой импортной продукции, в частности дополнительными таможенными сборами. Кроме того, из-за квот на выбросы парниковых газов могут значительно подорожать воздушные перелеты и перевозки водным транспортом.

Предложение Еврокомиссии лидеры стран-участниц ЕС обсудят 12 и 13 декабря на саммите. Польша, Венгрия и Чехия уже выступили против программы.

Напомним, Европарламент объявил климатическую чрезвычайную ситуацию.