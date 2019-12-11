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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 264 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 2032 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 62108 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107236 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 140632 просмотра

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Председатель Еврокомиссии представила программу защиты климата

Председатель Еврокомиссии представила программу защиты климата

Киев  •  УНН

 • 13837 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила так называемое "Зеленое соглашение" - план ЕС по защите окружающей среды. Он предусматривает, что через 30 лет страны-члены Евросоюза сведут к нулю разницу между выбросами парниковых газов и их поглощением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Для помощи странам, которые хотят отказаться от горючих полезных ископаемых, планируют привлечь в ближайшие годы до 100 млрд евро инвестиций.

Европейской промышленности в плане предлагают прибегнуть к жестким экологическим нормам. При этом Еврокомиссия планирует защитить ее от дешевой импортной продукции, в частности дополнительными таможенными сборами. Кроме того, из-за квот на выбросы парниковых газов могут значительно подорожать воздушные перелеты и перевозки водным транспортом.

Предложение Еврокомиссии лидеры стран-участниц ЕС обсудят 12 и 13 декабря на саммите. Польша, Венгрия и Чехия уже выступили против программы.

Напомним, Европарламент объявил климатическую чрезвычайную ситуацию.

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