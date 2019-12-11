Председатель Еврокомиссии представила программу защиты климата
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила так называемое "Зеленое соглашение" - план ЕС по защите окружающей среды. Он предусматривает, что через 30 лет страны-члены Евросоюза сведут к нулю разницу между выбросами парниковых газов и их поглощением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Для помощи странам, которые хотят отказаться от горючих полезных ископаемых, планируют привлечь в ближайшие годы до 100 млрд евро инвестиций.
Европейской промышленности в плане предлагают прибегнуть к жестким экологическим нормам. При этом Еврокомиссия планирует защитить ее от дешевой импортной продукции, в частности дополнительными таможенными сборами. Кроме того, из-за квот на выбросы парниковых газов могут значительно подорожать воздушные перелеты и перевозки водным транспортом.
Предложение Еврокомиссии лидеры стран-участниц ЕС обсудят 12 и 13 декабря на саммите. Польша, Венгрия и Чехия уже выступили против программы.
Напомним, Европарламент объявил климатическую чрезвычайную ситуацию.