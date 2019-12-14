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Учасники конференції ООН з клімату не змогли дійти згоди

Учасники конференції ООН з клімату не змогли дійти згоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Учасники 25-ї Всесвітньої конференції ООН з проблем зміни клімату (COP25) в Мадриді всю ніч намагалися узгодити підсумкові документи заходу. Заключне пленарне засідання, яке спочатку мало завершитися в п’ятницю, було продовжено до суботи, 14 грудня. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Виконавча директорка міжнародної екологічної організації Greenpeace Дженніфер Морган розкритикувала підготовлені проєкти угод, назвавши їх “абсолютно неприйнятними”, а також “брехнею щодо людей по всьому світу”.

За її словами, Чилі — країна, яка цього року головує на форумі, — покликана була стати на захист Паризької угоди “і не допустити, щоб через цинізм і жадібність” вона була підірвана. Замість цього представники країни прислухались до аргументів тих, хто сприяє забрудненню навколишнього середовища, впевнена Морган.

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Основне питання, що обговорюється представниками 196 країн в іспанській столиці, — як підтримати менш забезпечені країни фінансово, щоб пом’якшити шкоду від змін клімату і діючих правил, що стосуються квот на викиди парникових газів. Учасники конференції, зокрема, дотримуються різних поглядів щодо того, чи повинні більш амбітні кліматичні цілі на 2030 рік бути позначені вже цього року. Згідно з Паризькою угодою, їх необхідно сформулювати лише в наступному.

Основна мета, позначена в Паризькій угоді, — скоротити викиди в атмосферу СО2, що є причиною підвищення температури повітря на два градуси Цельсія і глобальних змін клімату. Країни домовилися докласти зусиль для зниження цього показника до 1,5 градуса. Експерти раніше відзначали, що на саміті в Мадриді навряд чи будуть намічені більш амбітні цілі. Це пов’язано з тим, що на даному етапі лише невелике число країн, перш за все держави Азії та Африки, пообіцяли робити більше для захисту клімату.

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Інші ж держави, такі, наприклад, як Бразилія, не вважають захист клімату своєю пріоритетною метою. На початку листопада президент США Дональд Трамп остаточно відмовився виконувати умови Паризької угоди.

Конференцію з питань клімату в Мадриді відвідали делегації понад 190 країн, у тому числі приблизно 15 прем’єр-міністрів держав ЄС, а також президенти Аргентини Маурісіо Макрі і Еквадору Ленін Морено. Президент Чилі на саміт приїхати не зміг.

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